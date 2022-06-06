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Finance.ua: Скільки
заробляють військові

Finance.ua: Скільки заробляють військові
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04

Finance.ua: Скільки заробляють військові

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати в умовах війни
У березні 2022 року з ініціативи президента України Володимира Зеленського мало відбутися підвищення зарплат військовослужбовців.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04

Статтю варто було б розширити. Зокрема серед мобілізованих можуть бути й інші категорії населення. Наприклад ФОПи. В такому випадку, ти не отримуєш жодного забезпечення окрім можливості не платити податки.
andriyosemchuk
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 17:12

Мало где соц страховое обеспечение типо каско на все!
vitaliymahinich
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 08:12

Службовців Національної Гвардії України ніхто не питає скільки вони отримують!Обіцяне не платиться,хоч вони такі ж Службовці як і наші Правоохоронці.Тільки сидять в окопах,заробляють запалення,і букети болячок на старість (а хто до неї і дотягне).І за підвищення ,ні слухом ні духом...А начальство добре чеше ручки?!Шкода Хлопців!Я ВПО.Я маю велику сім'ю.І не шкодую купити,чого треба Хлопцям.І передаю.Чи привезу.Так і вони не ображають нас.Слава ЗСУ-Слава Національній Гвардії України!!!🇺🇦
korotaevahataliy
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