Зарплати в умовах війни
У березні 2022 року з ініціативи президента України Володимира Зеленського мало відбутися підвищення зарплат військовослужбовців.
Дивися повний текст Скільки заробляють військові
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04
Finance.ua: Скільки заробляють військові
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Дивися повний текст Скільки заробляють військові
Додано: Вів 12 лип, 2022 17:04
Статтю варто було б розширити. Зокрема серед мобілізованих можуть бути й інші категорії населення. Наприклад ФОПи. В такому випадку, ти не отримуєш жодного забезпечення окрім можливості не платити податки.
Додано: Вів 09 сер, 2022 08:12
Службовців Національної Гвардії України ніхто не питає скільки вони отримують!Обіцяне не платиться,хоч вони такі ж Службовці як і наші Правоохоронці.Тільки сидять в окопах,заробляють запалення,і букети болячок на старість (а хто до неї і дотягне).І за підвищення ,ні слухом ні духом...А начальство добре чеше ручки?!Шкода Хлопців!Я ВПО.Я маю велику сім'ю.І не шкодую купити,чого треба Хлопцям.І передаю.Чи привезу.Так і вони не ображають нас.Слава ЗСУ-Слава Національній Гвардії України!!!🇺🇦
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