Поточний курс рубля, який внаслідок падіння імпорту до росії укріпився до 50 рублів за долар США, негативно впливає на наповнення російського бюджету, а також російських експортерів.
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Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
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Додано: Чет 14 лип, 2022 09:15
Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
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Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
Додано: Чет 14 лип, 2022 09:16
- Рубль значительно укрепился ко всем валютам!
- А почему тогда зарубежные туры растут в цене??
- А потому что вам туда не надо!
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