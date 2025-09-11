|
|
Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:57
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів та Державна податкова служба планують запровадити автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками ПДВ з 2027 року для тих, хто перевищить встановлений обсяговий поріг.
Дивися повний текст Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ
-
Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:57
Закон только в проекте, но автоматическая регистрация уже запланирована. В чём-то другом бы такую торопливость проявляли...
-
