Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:57

Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів та Державна податкова служба планують запровадити автоматичну реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками ПДВ з 2027 року для тих, хто перевищить встановлений обсяговий поріг.

Мінфін анонсував автоматичну реєстрацію ФОП платниками ПДВ
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 09:57

Закон только в проекте, но автоматическая регистрация уже запланирована. В чём-то другом бы такую торопливость проявляли...
moveton
