Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

Додано: Вів 13 гру, 2022 00:11

adeges написав: Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).