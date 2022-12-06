Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками

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adeges написав:Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).
Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).
Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.
Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)
Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).
Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.
Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто. Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.
Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.
варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.
ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )
и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
Я встиг взяти блюетті в середині листопада, до знижок але прийшло відносно швидко. Поки не розчаровує
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.
vitaliian написав: Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Все мультиварки умеют жарить, просто не всегда этой программе соответствует отдельная кнопка. Ну и как бы это менее удобно из-за высоты бортов. А у Редмонда есть модели с поднимающимся до уровня краев мульти теном, на который ставится сковородка или обычный чайник.