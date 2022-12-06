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Зима в умовах війни. Ділимося лайфхаками
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:11

  adeges написав:Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).

Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).

Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.

Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)

Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).

Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:17

  adeges написав:
ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул,


Зараз така фігня багато з чим. Розмовляв в офісі одного імпортера: наступну партію відносно дешевих ДБЖ і АКБ обіцяють тільки в квітні місяці.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  UA написав:
В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.


Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто.
Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
В мене стабільно 235-238 вольт на кожній фазі
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  stm написав:
  adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.

Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.


варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.

ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )

и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
Я встиг взяти блюетті в середині листопада, до знижок але прийшло відносно швидко. Поки не розчаровує
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 10:29

Генераторы то всё фигня.
https://mir24.tv/news/16534126/uchenye- ... om-sinteze
Эйрмакс подъездом скинитесь?

ПС В долгосрок нефть сильно вниз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:29

  UA написав:Генераторы то всё фигня.
https://mir24.tv/news/16534126/uchenye- ... om-sinteze
Эйрмакс подъездом скинитесь?

ПС В долгосрок нефть сильно вниз.

Еще 4 квартиры осталось - думаю хватит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:09

  UA написав:И метро во время тревог на мосту останавливают

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.
водородные топливные ячейки - вот что решит все наши проблемы https://focus.ua/auto/540195-predstavle ... 0-km-video

У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.

Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:43

  vitaliian написав:
  UA написав:И метро во время тревог на мосту останавливают

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.
водородные топливные ячейки - вот что решит все наши проблемы https://focus.ua/auto/540195-predstavle ... 0-km-video

У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.

Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.

Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:13

  vitaliian написав: Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.

Все мультиварки умеют жарить, просто не всегда этой программе соответствует отдельная кнопка. Ну и как бы это менее удобно из-за высоты бортов. А у Редмонда есть модели с поднимающимся до уровня краев мульти теном, на который ставится сковородка или обычный чайник.
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