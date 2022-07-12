Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки офіційно заробляють працівники ТЦК
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 30 бер, 2026 12:17
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки офіційно заробляють працівники ТЦК
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:46
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Цифрові сервіси для ветеранів оновили — що змінилося
Додано: Чет 23 кві, 2026 16:04
Re: Виплати військовим під час війни
Нагадаю (чи повідомлю, хто не знає), що для учасників БД є можливість отримати цільові 1500 грн щоквартально по програмі «ветеранський спорт».
Процедура проста, наявність Дія Картка і в дії кілька кліків щоб замовити гроші.
Витрачати на спортзали і спортивне харчування (включно з вітамінами, які продають спортивні сайти).
Додано: Чет 14 тра, 2026 12:05
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому
Додано: Пон 01 чер, 2026 12:21
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як сім’ям військових оформити пільги, якщо захисник на фронті
Додано: Чет 04 чер, 2026 12:04
В Україні офіційно стартує масштабна реформа системи спеціальних пенсій. Мінсоцполітики на чолі з Денисом Улютіним розробили план переходу від старих спецпенсій до нових професійних накопичувальних програм. Що це означає для кадрових військових, мобілізованих, держслужбовців, суддів та прокурорів? Чи зміняться ваші виплати вже цього року і на скільки? Також у цьому відео — чудова інструкція для тих, хто не хоче чекати закінчення реформи: як оформити щомісячну доплату в 10% до своєї пенсії вже зараз завдяки особливому статусу.
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