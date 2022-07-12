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Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 12:17

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки офіційно заробляють працівники ТЦК
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 13:46

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Цифрові сервіси для ветеранів оновили — що змінилося
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 16:04

Re: Виплати військовим під час війни

Нагадаю (чи повідомлю, хто не знає), що для учасників БД є можливість отримати цільові 1500 грн щоквартально по програмі «ветеранський спорт».
Процедура проста, наявність Дія Картка і в дії кілька кліків щоб замовити гроші.
Витрачати на спортзали і спортивне харчування (включно з вітамінами, які продають спортивні сайти).
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2026 12:05

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зарплати військових пропонують розраховувати по-новому
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 12:21

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Як сім’ям військових оформити пільги, якщо захисник на фронті
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2026 12:04



В Україні офіційно стартує масштабна реформа системи спеціальних пенсій. Мінсоцполітики на чолі з Денисом Улютіним розробили план переходу від старих спецпенсій до нових професійних накопичувальних програм. Що це означає для кадрових військових, мобілізованих, держслужбовців, суддів та прокурорів? Чи зміняться ваші виплати вже цього року і на скільки? Також у цьому відео — чудова інструкція для тих, хто не хоче чекати закінчення реформи: як оформити щомісячну доплату в 10% до своєї пенсії вже зараз завдяки особливому статусу.

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Ірина_
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Kudrjavuy

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