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Від 20 до 130 тисяч гривень:
які зарплати отримують...

Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:33

Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Де і скільки платять сьогодні українцям у Польщі - читайте далі.

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Від 20 до 130 тисяч гривень: які зарплати отримують українці у Польщі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 10:33

надо же, и тут айтшники

забыли написать что врачу польским врачем еще стать надо

упаковщики лосося...
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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