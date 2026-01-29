Для победы в войне необходимы сплоченность, ясность и понимание среди тех, кого призывают к участию в боевых действиях, что жертвы необходимы и разделяются всеми. Когда резервисты чувствуют, что несут бремя в одиночку, без четких целей или единой нации за спиной, их готовность продолжать службу начнет ослабевать. ... если лидеры страны, как политические, так и военные, хотят, чтобы население продолжало приходить на службу, им нужно будет показать, что цели ясны, бремя распределено, и жертва по-прежнему оправдана.
И по поводу: "Чи хто вписався спочатку той безвилазно до кінця?" Такого там точно нет. И в вашей ссылке говорится о том, что резервистов призывают уже не первый раз. Т.е. их призывали, отпускали по домам, потом снова вызывали. В зависимости от обстановки и необходимости.
ну то заклики і рік тому при каральній операції проти партизанських формувань. Shapo про ротації резервістів не писав, чомусь. Як і про то як в них боряться з ухилянтами. Тупо тцк нема і всі на фронті окромя ортодоксів.
Banderlog написав:......... Shapo про ротації резервістів не писав, чомусь. Як і про то як в них боряться з ухилянтами. Тупо тцк нема і всі на фронті окромя ортодоксів.
Почему не писал, не знаю. Но это точно есть. Хотя это не столько в виде ротации, а, скорее, периодические призывы и демобилизации (не знаю, как это у них называется). У меня у товарища зятя так уже трижды вызывали и отпускали. Сейчас дома. Насчёт ухилянтов не скажу, не знаю. А харедим формально не ухилянти. Они по закону не обязаны служить. И много чего ещё не обязаны. Это, понятно, вызывает недовольство светских и постоянные споры в обществе. Но вопрос пока так и не решается.
И кто вам сказал что нужно непременно куда-то высаживаться чтобы обескровить врага? И в чем всё-таки состоит геноцид арабов Газы, в том,что Израиль поставляет им электричество,воду,дизель,продовольствие или что убил мало боевиков ХАМАСа ?
В концлагеря німці теж постачали продовольство. А за всьо таки то хапайте на вскидку.
Я сказав що без сухопутної операції нікого розбомбити не вдасться. Особливо без американців.
Понятно, нашли самый весомый аргумент - ООН и википедию.Видимо,остальные познания о регионе оттуда же. То,что я писал ранее,конечно,не читали или забыли. ООН это давно дискредитированная лево- мусульманская помойка в которой единственной категории - так называемых палестинцев - присвоен статус не просто беженцев,а беженцев где статус передается по наследству как графский титул. Поэтому если в 1948 г их было около 600000 ,то сейчас 4 млн. Также только по ним создано специальное агенство бапор члены которой принимали участие в резне 07.10.23 как и так называемые журналисты. Более половины резолюций этой помойки где Россия сидит в совете безопасности с правом вето,а Иран где несогласных с режимом публично вешают на строительных кранах ,а женщин без хиджаба иногда убивают периодически возглавляет совет по правам человека направлено только против Израиля. В этой статейки из Википедии почему-то ни слова о голоде в Судане,Йемене,Сомали, геноциде отдельных народов в Сирии времён Асада и Ираке,не говоря о том,что ложь с фото детей якобы умерших в Газе от голода давно разоблачена. Ваше замечание о кормёжке в нацистских концлагерях говорит только о полном незнании или лицемерии - в годы ВМВ в них жили разные пленные - солдаты и офицеры союзных войск ели посылки которые доставлял Красный Крест,а вот советские военнопленные только то,что бросали немцы т.к.Сталмн заявил " У нас нет пленных,есть предатели", поэтому и смертность была совершенно другая как и у евреев которых уничтожили 6 млн в 6-ти лагерях смерти в Польше специально для этого построенных. Цифры 75000 в результате двухлетних военных действий к 2,5 млн проживающим в Газе на пятачке 40*12 км и 6 млн европейских евреев из 9,5 млн проживающих там в 1939г и 16 млн вообще всех евреев в мире у вас как-то коррелируют когда вы вслед за ООН или прокурором Ханом бросаетесь такими словами? Хотя вы уже достаточно показали свои познания геноцида как и военного стратега. Больше вопросов нет.
Что я не написал из того,что человек черпающий познания из Википедии и ООН с единственным опытом Украины и ВСУ до сих пор не понял? Ротация есть,и идёт постоянно. Другое дело ,что война длится третий год и перерывы в службе не позволяют вести полноценный бизнес и часто полностью вернутся к работе по найму и семье. Никто как в Украине не сидит безвылазно на передке без отпуска за взятку и без возможности выезда за границу. Никто не отлавливает на улицах мужчин запихивая их в бусики и они не прячутся годами не выходя из дома. Про уклонистов ортодоксов общеизвестно как и о их демонстрациях. Наверняка есть и светские,но никаких громких процессов по их поводу нет даже в левой ( а другой в Израиле нет) прессе не появлялось. И,самое главное о чем я уже писал - в боевые войска и на боевые действия в Израиле идут по собственному желанию,а не бросают неподготовленных,часто не очень здоровых людей как сейчас в Украине. И воюют,и гибнут на войне в Израиле не только представители рабоче-крестьянского класса,но и дети истеблишмента.
Что я не написал из того,что человек черпающий познания из Википедии и ООН с единственным опытом Украины и ВСУ до сих пор не понял? Ротация есть,и идёт постоянно. Другое дело ,что война длится третий год и перерывы в службе не позволяют вести полноценный бизнес и часто полностью вернутся к работе по найму и семье. Никто как в Украине не сидит безвылазно на передке без отпуска за взятку и без возможности выезда за границу. Никто не отлавливает на улицах мужчин запихивая их в бусики и они не прячутся годами не выходя из дома. Про уклонистов ортодоксов общеизвестно как и о их демонстрациях. Наверняка есть и светские,но никаких громких процессов по их поводу нет даже в левой ( а другой в Израиле нет) прессе не появлялось. И,самое главно.
ну так то лучше. ) дивись іще й розкажете що діти фінансових еліт не рвуться в бойові бригади А черпаю я не тільки з вікіпедії в мене там женщіна з бурної юності з ісконно єврейською фамілією іванова))). Та і не повірите паломники їздять і розказують, наприклад про віротерпимість іудеїв та напади на монахів і оскверніння християнських символів. Нема такого? P/s нічого лічного просто наша пропаганда використовує кліше ізраїльської з тим що треба перетворити Україну на ізраель, про можливість існувати в парадигмі вічної війни, але є нюанси. Їм допустим не мішає проповідувати ідеї економічного бронюванння або як зеля що мобілізовані мають хряничити до перемоги а він до перемоги буде потужним лідером
Женщина из юности,конечно,служила в боевых войсках ЦАХАЛ и детально знает там ситуацию с призывом,ротациями и кто и как в них служит. И паломники сходившие в Иерусалиме к храму господнему увидели как там осквернены христианские святыни ( кстати ,где они там находятся чтобы съездил посмотрел). А по дороге на них напали и избили клятые иудеи. Или вы о широко разрекламированном случае в Ливане где солдат которого уже покарали за это разрушил статую Христа? Так для полноты картины ещё узнайте сколько арабов христиан сейчас проживают в Ливане где их 50 лет назад было 40%, а также сколько их в ненаглядной Палестинской Автономии где Израиль проводит "геноцид" где-нибудь в Вифлееме. Что касается внутри украинских дел и приписывания к ним Израиля, то тоже мимо. Еврей Зеленский посетил все страны Ближнего Востока включая Сирию возглавляемую нынче бывшим террористом Аль-Каеды,но почему-то до сих пор не доехал до Израиля. Зато вонь по поводу якобы украденного украинского зерна была с нотами протеста. А то,что второй корабль с зерном отправленный назад из порта в Хайфе разгрузился в Турции которая принимает такое зерно в десять раз больше почему-то никаких нот не вызвало. Зато отношение внутри Израиля к Украине стало после этого совершенно другим. И если в 2022 можно было увидеть много украинских флагов на балконах домов,то сейчас их практически не осталось. Так что верной дорогой идете,товарищи
Shapo щодо воні по зерну то не скупляйте крадене то воні не буде. Іще бажано щоб міндічі не втікали до вас, бо якийсь неприятний осадок ні не бились, но ваші співгромадяни товаріщ, грязно ругаються і плються як верблюди, і тішо польтах (що не дивно), і патріотично настроєна молодьож. При чому це не разові акції. На рахунок прапорів ізраїля по будинкам в Україні чесно скажу не бачив навіть в євреїв. В фб буває) прапори якось не дорівнюють підтримці. Понятно, що Україна й ізраель аж ніяк не союзники. Я поняття не маю чого Потужний поперся по арабам, думаю розумніше було б не вмішуватись в ту війну по крайній мірі поки не розгреблись з цією. А чим краще для нас ваша війна чим мир то просто хай краще протистояння між сходом і заходом пробивається там а не тут. Не бачу причин чого Ви так завелись... я тільки за ведення вами справедливої війни. Хочеться персів і арабів рвати в шмаття і виглядати білим і пухнастим? а те що не володією всією глибиною глубін то да... розказуйте шо там у вас цахалі? Лиш не пропаганду. Розкажіть скільки виплачують за вбитого сімї? Скільки за безвісті зниклого. Чисельність жертв у вас, які там залучені сили в протистояння ? скільки ви вбили палестинців? Чи обявляли війну ірану перед тим як вбити їх керівництво? Чи напали зненацька посередпереговорів?
Чем дальше,тем больше обнаруживаете глубину знания Израиля и стратегии ведения нынешних войн. За всю историю Израиля нападавшие на него страны никогда не объявляли ему войну. По-моему, последний раз это было сделано в время второй мировой. А Россия объявляла войну Украине. А Украина уже тоже объявила ей войну ,когда? И что такое в вашей интерпретации "справедливая война"? Она всегда будет справедливой для одной и несправедливой для другой,особенно в наш век информационных войн и манипуляций. Сколько выплачивают за убитого понятия не имею,т к таких знакомых не было. Без вести пропавших в Израиле нет и не было. Все погибшие в войнах начиная с конца 19 века известны поименно и в Израиле есть день павших. Их больше 25000. Про арабов Газы я уже написал два раза хотя этих цифр никто не знает,а ООН как и Хамас по обыкновению врут. То,что оплевали ваших знакомых,видимо,идущих с большим крестом,так при*** есть в любой стране. Почему их не должно быть в Израиле. Про флаги вы,ни разу здесь не бывавшие даже туристом,рассказываете мне,приехавшему сюда в июне 22 и видевшего их в множестве в разных городах. С зерном ,во-первых, не было доказательств что оно именно украинское,а не перемешанное с российским и доставленное через третьи руки. А во-вторых, и я об этом написал что речь идёт о двойных стандартах - Турция,как и Египет,и Сирия закупают такое зерно у России в намного больших количествах и к ним никаких нот протеста не было и нет хотя второй корабль разгрузился именно там. Что касается Миндича и прочих казнокрадов в прошлом,то нужен официальный запрос прокуратуры Украины с обоснованием экстрадиции,а не стенания в СМИ о том,что с Израиля как с Дона выдачи нет. И последнее. Желать кому-либо последнего зла что есть в мире - войны ,это,по-моему,как-то не по-христиански как вас учил равин Иешуа. А вы вроде как и христианин
Це алея слави у Гайсині Вінницької області — лише офіційні втрати. На алеї 231 ім'я, населення міста — 23к, коефіцієнт пропавших безвісти до офіційно загиблих — 1,6–2, поранених — 7. Екстраполювати втрати на всю країну неважко. Ще пара-трійка років такої "переможної" війни і...
Китайська сторона організувала візит американського президента з максимальною демонстрацією рівності двох держав. На думку французької газети Le Monde, Пекін використав зустріч для того, щоб показати світові: Китай сьогодні виглядає більш стабільною і передбачуваною силою на тлі зовнішньополітичних криз, пов'язаних з адміністрацією Трампа.
Особливо помітним це стало на тлі триваючого конфлікту США з Іраном, який Пекін розглядає як приклад хаотичної політики Вашингтона. Китайська влада фактично використала ситуацію, щоб посилити власний образ "острова стабільності" у світовій політиці.
Як зазначив експерт з питань Китаю у Вашингтонському центрі стратегічних та міжнародних досліджень Скотт Кеннеді, Китай вийшов переможцем, враховуючи відхід адміністрації Трампа від зухвалої торговельної політики, яку вона проводила з початку 2025 року
"Порівняно з тим, де ми були рік тому, коли ми мали 145-відсоткові мита, а США справді намагалися змусити Китай та решту світу докорінно змінитися, у нас відбулася контрреволюція, і ми повернулися до стабільності", - сказав він.
Крім того, зустріч не забезпечила жодних публічних зобовʼязань з боку Китаю щодо допомоги США у припиненні війни в Ірані, яка розбурхала світові ринки та підірвала рейтинг схвалення Трампа.