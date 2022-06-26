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Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лип, 2022 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.
Дивися повний текст Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи
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R2
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:04
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Додано: Суб 16 лип, 2022 12:41
звідки ж гроші?
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ScaryBee
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Додано: Суб 16 лип, 2022 16:34
ScaryBee написав:
звідки ж гроші?
У червні Міністерство оборони України виділило понад 64 млрд грн на виплати заробітних плат військовослужбовцям Збройних сих України. Загалом із запровадження воєнного стану було виділено 121 млрд грн.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 09:23
Авто перестали завозити - мінус 5% до ПФ. Чому цей дурник радіє невідомо. Вбив бізнес і чекає податків з мертвого гусака якого патрати хотів.
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blackwi
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Додано: Нед 17 лип, 2022 10:10
ScaryBee написав:
звідки ж гроші?
Гетьманцев тяне на нобелівку. Більше гривень - більше зарплати - більше податок в ПФУ - більший фонд ПФУ.
Щоб збільшити ПФУ достатньо надрукувати гривень - оце класне рішення
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BIGor
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