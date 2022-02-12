Незважаючи на вторгнення рф в Україну, ІТ-індустрія продовжує зростати. За останні п'ять місяців частка ІТ склала майже половину всього експорту послуг – 46%.
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IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
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Додано: Суб 16 лип, 2022 15:57
IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
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IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
Додано: Суб 16 лип, 2022 15:58
Re: IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
що буде забезпечено пид широкими крилами Дия Сити
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