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IT — єдина індустрія,
яка зростає у 2022 році

IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:57

IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на вторгнення рф в Україну, ІТ-індустрія продовжує зростати. За останні п'ять місяців частка ІТ склала майже половину всього експорту послуг – 46%.

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IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:57

дождались (с) сыроваря
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 15:58

Re: IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році

Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського капіталу.


що буде забезпечено пид широкими крилами Дия Сити
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Модератори: Ірина_, Модератор

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