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Переказуйте у Райфі інвалюту
родичам без комісії та...

Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 22:33

Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та...

Пропонуємо до обговорення:
Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та конвертації у гривню

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Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та конвертації у гривню
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 22:34

Я извиняюсь, а с кем нужно показать свидетельство о браке, чтоб усыновленный опекун прадеда мог считаться близким родственником?
priem_metalla86
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