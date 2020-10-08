Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та конвертації у гривню
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Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та конвертації у гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 16 лип, 2022 22:33
Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та...
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Переказуйте у Райфі інвалюту родичам без комісії та конвертації у гривню
Додано: Суб 16 лип, 2022 22:34
Я извиняюсь, а с кем нужно показать свидетельство о браке, чтоб усыновленный опекун прадеда мог считаться близким родственником?
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