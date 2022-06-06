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Що робити, якщо у винуватця
ДТП немає автоцивілки

Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:19

Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки

Пропонуємо до обговорення:
Якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки або поліс прострочений, відшкодовувати збитки потерпілому буде Моторне (транспортне) страхове бюро України.

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Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:19

Вже майже три роки чекаю на відшкодування, ніякої активності по вирішенні цієї проблеми мтсбу мабуть вирішило призупинити виплати у ці часи
an-180
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