ДТП без стресу: як автоцивілка
захищає водіїв та їхні...

ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 02:06

ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...

Пропонуємо до обговорення:
Автоцивілка — це не лише формальна вимога для водіїв, а інструмент, який реально захищає від великих витрат у разі ДТП. Поліс дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат і спрощує врегулювання аварійних ситуацій.

ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні гаманці
R2
Робот новин
 
Повідомлень: 100839
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 02:06

"Виплати гарантовані навіть у ситуаціях, коли в іншого водія немає чинного поліса."

Или я пропустил революцию или МТСБУ зачем-то свистит. Например, вот тут покупка ОСЦПВ: https://sgtas.ua/avtostrahuvannya/osago/
"Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності – захист на випадок ДТП з Вашої вини.
Поліс обов’язкової «автоцивілки» оформлюється на випадок заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб внаслідок ДТП"

Он же потому так и называется, что это страхование СВОЕЙ ответственности. Давно он стал что-то гарантировать, если виноват кто-то другой?
moveton
Повідомлень: 6792
З нами з: 23.03.18
Подякував: 118 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 07:48

Re: ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...

moveton написав:...

Он же потому так и называется, что это страхование СВОЕЙ ответственности. Давно он стал что-то гарантировать, если виноват кто-то другой?
так, раніше, якщо у винуватця не було полісу, а у постраждалого був, то можна було звертатися до моторки, зараз вже можна звертатися у такому випадку до своєї ск
GALeon
Повідомлень: 1727
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 13:01

Re: ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...

  GALeon написав:так, раніше, якщо у винуватця не було полісу, а у постраждалого був, то можна було звертатися до моторки, зараз вже можна звертатися у такому випадку до своєї ск

Меня немножко другому в школе учили... Т.е. теперь такая страховка работает не только, как корм страховых от честных людей, а своя СК выплатит за виноватого и сама будет по суду с него эти деньги получать? Прикольно. А то от реальных водителей слышал большой скепсис, что с МТСБУ получишь компенсацию. Может и зря.
moveton
Повідомлень: 6792
З нами з: 23.03.18
Подякував: 118 раз.
Подякували: 835 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2026 13:10

Re: ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...

moveton написав:
  GALeon написав:так, раніше, якщо у винуватця не було полісу, а у постраждалого був, то можна було звертатися до моторки, зараз вже можна звертатися у такому випадку до своєї ск

Меня немножко другому в школе учили... Т.е. теперь такая страховка работает не только, как корм страховых от честных людей, а своя СК выплатит за виноватого и сама будет по суду с него эти деньги получать?...
ні, своя отримає з моторки, а та вже буде сама розбиратися з винуватцем
GALeon
Повідомлень: 1727
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 71 раз.
 
