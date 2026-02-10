ДТП без стресу: як автоцивілка захищає водіїв та їхні...

Автоцивілка — це не лише формальна вимога для водіїв, а інструмент, який реально захищає від великих витрат у разі ДТП. Поліс дозволяє уникнути серйозних фінансових втрат і спрощує врегулювання аварійних ситуацій.
"Виплати гарантовані навіть у ситуаціях, коли в іншого водія немає чинного поліса."
Или я пропустил революцию или МТСБУ зачем-то свистит. Например, вот тут покупка ОСЦПВ: https://sgtas.ua/avtostrahuvannya/osago/ "Поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності – захист на випадок ДТП з Вашої вини. Поліс обов’язкової «автоцивілки» оформлюється на випадок заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну інших осіб внаслідок ДТП"
Он же потому так и называется, что это страхование СВОЕЙ ответственности. Давно он стал что-то гарантировать, если виноват кто-то другой?
GALeon написав:так, раніше, якщо у винуватця не було полісу, а у постраждалого був, то можна було звертатися до моторки, зараз вже можна звертатися у такому випадку до своєї ск
Меня немножко другому в школе учили... Т.е. теперь такая страховка работает не только, как корм страховых от честных людей, а своя СК выплатит за виноватого и сама будет по суду с него эти деньги получать? Прикольно. А то от реальных водителей слышал большой скепсис, что с МТСБУ получишь компенсацию. Может и зря.
ні, своя отримає з моторки, а та вже буде сама розбиратися з винуватцем