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Скільки грошей принесло до бюджету скасування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:29
Пропонуємо до обговорення:
З 1 липня повернулася плата за митне оформлення автомобілів, які ввозяться на територію України. З початку місяця до 14 липня в країну ввезли 5 020 авто з-за кордону.
Дивися повний текст Скільки грошей принесло до бюджету скасування «нульового» розмитнення
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:29
А где же напоминание, что без этой пошлины за месяц с хвостиком (с 9 апреля по 15 мая) "потери" бюджета составляют 8.5 миллиардов грн? Или ещё есть надежда, что ещё за три недели оставшиеся почти восемь лярдов всё таки заплатят? ;)
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:45
Через місяць побачите повний НУЛЬ!...
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