російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.
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У рф хочуть відмовитися від SWIFT
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:41
У рф хочуть відмовитися від SWIFT
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У рф хочуть відмовитися від SWIFT
Додано: Пон 18 лип, 2022 09:41
І від всього західного взагалі. Геть айфони, мерси, джинси... Лапті та бояра все ваше...
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