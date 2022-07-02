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У рф хочуть
відмовитися від SWIFT

У рф хочуть відмовитися від SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:41

У рф хочуть відмовитися від SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

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У рф хочуть відмовитися від SWIFT
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:41

І від всього західного взагалі. Геть айфони, мерси, джинси... Лапті та бояра все ваше...
blackwi
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