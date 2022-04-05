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Частка російського вугілля в
українському імпорті все ще...

Частка російського вугілля в українському імпорті все ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:46

Частка російського вугілля в українському імпорті все ще...

Пропонуємо до обговорення:
У першому півріччі 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,4 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року — до 4,29 млн т.

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Частка російського вугілля в українському імпорті все ще перевищує 41%
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лип, 2022 09:46

Торгівля на крові. Ні не чули...
blackwi
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