У першому півріччі 2022 року імпорт вугілля в Україну впав у 2,4 раза, у порівнянні з аналогічним періодом 2021 року — до 4,29 млн т.
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Частка російського вугілля в українському імпорті все ще перевищує 41%
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:46
Частка російського вугілля в українському імпорті все ще...
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Дивися повний текст
Частка російського вугілля в українському імпорті все ще перевищує 41%
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