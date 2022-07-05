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У CoinShares передбачили новий максимум Bitcoin протягом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Ціна першої криптовалюти може продовжити падіння, але досягне чергового історичного максимуму протягом найближчих 24 місяців, вважає директор зі стратегії CoinShares Мелтем Демірорс.
Дивися повний текст У CoinShares передбачили новий максимум Bitcoin протягом двох років
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:47
Це 0.01бакс за 1000 бітків...
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Додано: Пон 18 лип, 2022 12:38
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Додано: Пон 18 лип, 2022 17:57
В течении двух лет за биткоин будут просто давать в морду
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