Йдеться про законопроєкт №7498.
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В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх
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Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08
В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення,...
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В Україні пропонують повернути «нульове» розмитнення, але не для всіх
Додано: Пон 18 лип, 2022 11:08
обгадились ви по повній з тим розмитненням - всі майдачники вживаних авто забиті під зав'язку машинами до 50 т дол. і навіть більше. А держава з того отримала 0,00 грн.. уроди зелені
Додано: Пон 18 лип, 2022 12:43
ruslan42212 Ану покажи хоть один пример с забитыми майданчиками по 50 тысяч. Не хорошо врать да еще так тупо.
Додано: Пон 18 лип, 2022 18:29
Цікаво, а як буде відслідковуватись продаж по довіреності ?
Вже бачу схему, як жигулі 82-го року будуть оформлятись, як "фізично знищені" (достатньо піти в ДАЇ і написати заяву, що лишив своє корито на стоянці під ТЦ у Вінниці), а замість них завозитись ферарі за 100 штук без мита.
Ну про учасників бойових дій я вже мовчу..
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