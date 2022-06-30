Зеленський підписав проєкт закону про оптимізацію...

Додано: Вів 19 лип, 2022 09:42
Цим законом грубо порушили конституційне право людини на відпочинок ( зокрема мобілізованих до ЗСУ)
Це тільки у мене питання, чому мобілізованих до ЗСУ позбавили законного права на щорічну основну відпустку, за цим законом вони не мають права на відпустку за основним місцем роботи, і як мобілізовані також не мають права, при тому що за кадровими військовими таке право зберігається. Це пряме порушення конституційних прав. Люди вже майже півроку не були вдома, втомлені, після поранень, а тепер взагалі права на відпустку не мають.
👩🏫Ключові зміни:
🧩скасовується право на виплату військовослужбовцям середнього заробітку за місцем роботи, яке за ними зберігається на час призову на військову службу, згідно ч. 3 ст. 119 КЗпП;
🧩уточнюється, що до стажу, який дає право на щорічну відпустку, не зараховується період перебування працівників на військовій службі, за який зберігається місце роботи та посада (до внесення змін - зберігався і середній заробіток).
✔ У період воєнного стану військовослужбовці не мають права не лише виїжджати за кордон, а і взагалі права на відпустку. Короткострокову відпустку дозволено брати лише в зв’язку з сімейними обставинами, перелік яких — дуже скорочений