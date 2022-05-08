Користувачі здивувалися: інформація про податки на смартфони та телевізори облетіла мережу.
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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51
«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Дивися повний текст
«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51
не второпав, - це ноу-хау виключно в нашій країні буде?
бо щось не чув таке раніше
Додано: Вів 19 лип, 2022 22:05
приличные люди за поребриком уже лет 10 получают,
даже от кормушки оттирают друг друга со скандалами и т.п. борьбой
если какой-то законопроект непонятен - смотрите на соседа: там все уже давно такое есть
и что-то с переводчиком - ни*уя непонятно что тут хотели сказать
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