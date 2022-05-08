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«Податок на смартфон»: до
чого готуватися українцям

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51

«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям

Пропонуємо до обговорення:
Користувачі здивувалися: інформація про податки на смартфони та телевізори облетіла мережу.

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«Податок на смартфон»: до чого готуватися українцям
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 20:51

не второпав, - це ноу-хау виключно в нашій країні буде?
бо щось не чув таке раніше
swan forever
 
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ШТА? :o
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 лип, 2022 22:05

  swan forever написав:не второпав, - це ноу-хау виключно в нашій країні буде?
бо щось не чув таке раніше


приличные люди за поребриком уже лет 10 получают,
даже от кормушки оттирают друг друга со скандалами и т.п. борьбой

если какой-то законопроект непонятен - смотрите на соседа: там все уже давно такое есть

и что-то с переводчиком - ни*уя непонятно что тут хотели сказать
Це буде перша українська збірка перевірених авторів про техніку
cohan
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За мелкий дождь 100 лир,за проливной 200 лир,с громом и молнией 300 лир,молчать !!!!.....
konjkov_il29
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