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Названо три найбільш зростаючі
криптовалюти зі 100...

Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:26

Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100...

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики криптовалютного ринку розповіли про найприбутковіші альткоїни на ринку з рейтингу топ-100 із сумарної капіталізації. Вони враховували період за тиждень із 12 по 18 липня 2022 року.

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Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100 найбільших
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 11:27

etc не форк эфира а наоборот
osikovsergey1983
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