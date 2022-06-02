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Названо три найбільш зростаючі криптовалюти зі 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 лип, 2022 11:26
Пропонуємо до обговорення:
Аналітики криптовалютного ринку розповіли про найприбутковіші альткоїни на ринку з рейтингу топ-100 із сумарної капіталізації. Вони враховували період за тиждень із 12 по 18 липня 2022 року.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 11:27
etc не форк эфира а наоборот
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