Україні для відбудови на рік потрібно від 30 до 100 мільярдів доларів.
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Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов
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Додано: Сер 20 лип, 2022 19:48
Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів...
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Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов
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