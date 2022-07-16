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Україні для відбудови потрібно
щорічно $30-100 мільярдів...

Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:48

Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів...

Пропонуємо до обговорення:
Україні для відбудови на рік потрібно від 30 до 100 мільярдів доларів.

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Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів – Милованов
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:49

А без откатов какие прогнозы?
welmexplus
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:03

  welmexplus написав:А без откатов какие прогнозы?


Без них немає сенсу щось прогнозувати :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:43

Re: Україні для відбудови потрібно щорічно $30-100 мільярдів

Если Милованов посоветуется с Гетьманцевым, то суммы взлетят в два раза. У того свой пул страждущих с бензопилами.
antey1969
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