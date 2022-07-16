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Міжнародні резерви України на
кінець року скоротяться до...

Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 20:55

Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до...

Пропонуємо до обговорення:
За прогнозами Національного банку, на кінець року міжнародні валютні резерви України знизяться до 21 мільярда доларів.

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Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ
R2
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