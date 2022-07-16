За прогнозами Національного банку, на кінець року міжнародні валютні резерви України знизяться до 21 мільярда доларів.
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Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ
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Додано: Чет 21 лип, 2022 20:55
Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до...
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Міжнародні резерви України на кінець року скоротяться до $21 мільярда — НБУ
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