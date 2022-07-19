Про це пише «Інтерфакс» із посиланням на прес-реліз компанії.
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АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах
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Додано: Чет 21 лип, 2022 21:10
АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків...
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АвтоВАЗ складе 1800 авто Lada Largus із залишків компонентів на складах
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