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У Євросоюзі запровадили нові
пільги для українських водіїв

У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43

У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв

Пропонуємо до обговорення:
У Європейському союзі впроваджено преференції для громадян України, які розширюють можливості використання прав водія. Нові правила набирають чинності з 23 липня.

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У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43

І чомусь сервіс перевірки посвідчення водія постійно каже, що "Помилка вводу даних"
communiq
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:33

  communiq написав:І чомусь сервіс перевірки посвідчення водія постійно каже, що "Помилка вводу даних"

Может у вас "права" еще совко-образца?..
_hunter
 
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