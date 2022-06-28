У Європейському союзі впроваджено преференції для громадян України, які розширюють можливості використання прав водія. Нові правила набирають чинності з 23 липня.
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У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
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Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43
У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
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У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
Додано: Чет 21 лип, 2022 22:43
І чомусь сервіс перевірки посвідчення водія постійно каже, що "Помилка вводу даних"
Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:33
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