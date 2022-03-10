RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Відмова від зобов’язань в
"зеленій" енергетиці підірве...

Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:37

Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) у Facebook.

Дивися повний текст
Відмова від зобов’язань в \"зеленій\" енергетиці підірве міжнародний імідж України, — асоціації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98161
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:37

Инвестиции не в энергетическую независимость, а в энергетическую зависимость. Как бонус - конский ценник на э/э.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2209
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Забудовників у Нідерландах зобов'яжуть встановлювати...
R2 » Вів 24 тра, 2022 09:35
1 222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 тра, 2022 09:35
moveton
Кабмін зобов'язав «Укрбуд» направити до держбюджету...
R2 » Сер 18 тра, 2022 19:13
2 390
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 тра, 2022 06:41
_hunter
Захід «оголосив дефолт» за своїми зобов'язаннями перед...
R2 » Чет 10 бер, 2022 19:33
1 922
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 бер, 2022 19:33
straponesa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1924)
22.07.2022 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.