Серйозне падіння основних цифрових валют, серед яких флагман Bitcoin та Ethereum, що займає друге місце з капіталізації, дає величезний привід для переживань великим інвесторам криптовалют.
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Обвал Біткоїна: причини та прогнози
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:01
Обвал Біткоїна: причини та прогнози
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Обвал Біткоїна: причини та прогнози
Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:01
Как у журналиста получается одновременно и "По данным Coinmarketcap курс Биткоина показывает отрицательную динамику — за последние 24 часа он упал на 37%" и "В последние дни Биткоин показывает некоторую положительную динамику"?
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