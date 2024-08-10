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Демограф назвав причини масової
еміграції українців за...

Демограф назвав причини масової еміграції українців за...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 09:34

Демограф назвав причини масової еміграції українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з даними ООН, оприлюдненими в звіті Національного банку України, протягом першого півріччя цього року з України виїхало 400 тисяч громадян. Експерти зазначають, що така цифра свідчить про тривожну тенденцію.

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Демограф назвав причини масової еміграції українців за кордон
R2
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не зими бояться, а рабства у вигляді насильного призову
swtorukr1
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 20:14

Тут сильним експертом бути не треба...
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