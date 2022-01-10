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У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лип, 2022 10:41
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 3,2% до 785,165 млрд гривень станом на 1 липня порівняно з даними на 1 червня.
Дивися повний текст У червні населення надавало перевагу гривневим депозитам замість валютних
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Додано: Суб 23 лип, 2022 10:41
Ага... Під 6% річних при інфляції 30 та зростанні долара до 41...
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blackwi
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Додано: Суб 23 лип, 2022 11:11
blackwi написав:
Ага... Під 6% річних при інфляції 30 та зростанні долара до 41...
Також не зовсім розумію які ідіоти зараз "надають перевагу гривневим депозитам".
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andrijk777
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Додано: Суб 23 лип, 2022 13:49
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Додано: Суб 23 лип, 2022 14:20
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