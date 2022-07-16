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Понад 76 тисяч українців
отримають грошову допомогу від...

Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:50

Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики передано Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні реєстр із 62 702 заявами на виплату допомоги.

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Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від Червоного Хреста: кому дадуть
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