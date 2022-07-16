Мінсоцполітики передано Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні реєстр із 62 702 заявами на виплату допомоги.
Дивися повний текст
Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від Червоного Хреста: кому дадуть
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лип, 2022 17:50
Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Понад 76 тисяч українців отримають грошову допомогу від Червоного Хреста: кому дадуть
Додано: Пон 25 лип, 2022 18:28
Кількість людей:
960 тисяч осіб
Обсяг коштів:
2,4 млрд грн
Канал виплати:
Приватбанк
|