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Скільки заробляють українські
біженці за кордоном: кому...

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:32

Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в даних статистики grc.

Дивися повний текст
Скільки заробляють українські біженці за кордоном: кому пропонують понад 100 тис. грн (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:33

Скажите где такая работа. Я тоже такую зарплату хочу
elochka_elochka64
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 09:54

  elochka_elochka64 написав:Скажите где такая работа. Я тоже такую зарплату хочу

Статья написана под прикрытую рекламу. Могли и 200 штук указать.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 10:25

Ласкаво просимо! Завжди ваш - воєнкомат!©)))

  elochka_elochka64 написав:Скажите где такая работа. Я тоже такую зарплату хочу

У нас можна заробити! На передку... :mrgreen: :lol:
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