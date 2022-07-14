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Через санкції ЄС російські
кондитери втратили...

Через санкції ЄС російські кондитери втратили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:34

Через санкції ЄС російські кондитери втратили...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Комерсант" із посиланням на лист Асоціації підприємств кондитерської промисловості "Асконд" до своїх учасників.

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Через санкції ЄС російські кондитери втратили емульгатори та барвники
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:34

Ягель та бояру можно вживати і без барвників та емульгаторів...
blackwi
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