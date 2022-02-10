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Як впливають курсові різниці
на суми єдиного податку — ДПС

Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38

Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС

Пропонуємо до обговорення:
Головне управління ДПС у м. Києві повідомили порядок включення курсових різниць до доходів і витрат юрособи-єдинника.

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Як впливають курсові різниці на суми єдиного податку — ДПС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 19:38

Столько слов... Всегда ж единщик платил налог с суммы поступления и для валютных она в целях определения ЕН считалась по курсу НБУ на день поступления. Поэтому никакой курсовой разницы не возникало по-определению. Что-то изменилось?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 23:44

"292.5. Дохід, виражений в іноземній валюті, перераховується у гривнях за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату отримання такого доходу."
ВСЕ! Никаких "перерасчетов" на курсовые разницы налоговый кодекс для определения базы единого налога не содержит.
salvydas
 
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