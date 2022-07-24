Як зазначили аналітики UTG, нині на ринок впливають дві протилежні тенденції.
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До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:57
До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...
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До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%
Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:23
Re: До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись..
написали бы для начала о какой валюте идет речь, 10% в гривне или USD
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:11
Статья - тычек пальцем в труднодоступную темноту. Камон, вы напишите в какой валюте эти 10%.
Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:07
Re: До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись..
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