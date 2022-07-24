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До кінця року ціни на житло в
Україні можуть знизитись...

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 08:57

До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначили аналітики UTG, нині на ринок впливають дві протилежні тенденції.

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До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись на 10%
R2
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Оптімісти аднака...
blackwi
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 09:23

Re: До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись..

написали бы для начала о какой валюте идет речь, 10% в гривне или USD
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:11

Статья - тычек пальцем в труднодоступную темноту. Камон, вы напишите в какой валюте эти 10%.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:18

На самом деле цены выростут на -10%
Грйс-мэн
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 11:07

Re: До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись..

  R2 написав:До кінця року ціни на житло в Україні можуть знизитись...


с чего вдруг? быть такого не может!
Slon_Nosov
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