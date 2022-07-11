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Долар росте до 40: аналітик
спрогнозував, коли очікувати...

Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:02

Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.

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Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:02

Шапран, очередной пустослов. Через неделю курс будет 43 и что, думаете, он скажет: "Ой, выбачтэ, я помылывся"?
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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