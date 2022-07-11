Про це в коментарі РБК-Україна сказав економіст, фінансовий аналітик Віталій Шапран.
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Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:02
Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати...
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Долар росте до 40: аналітик спрогнозував, коли очікувати зниження курсу
Додано: П'ят 29 лип, 2022 10:02
Шапран, очередной пустослов. Через неделю курс будет 43 и что, думаете, он скажет: "Ой, выбачтэ, я помылывся"?
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