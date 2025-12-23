RSS
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:17

Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і...

Пропонуємо до обговорення:
Головний вплив на ситуацію на валютному ринку у 2026 році чинитиме війна (її продовження або зупинка). Другим важливим чинником стане зовнішня фінансова допомога.

Дивися повний текст
Експерт спрогнозував, чого чекати від курсу долара і євро у 2026 році
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:17

Investor_K

Треба вкладатись в ОВДП
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 10:32

flyman

  Investor_K написав:Треба вкладатись в ОВДП

В дрова
