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Клуб 50к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 140141142143
Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:33

  Zochan написав:
Игорь Алексеевич написав:В конце июле был курс у Аккорда 36,94, а в обменниках 41,5. Разница 4,5 грн. Сейчас то же самое 37,94 и 42,5

Тоді склалось враження, що Ви проплачені (ну дуже рекламували Аккорд) :)

Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я хотел его поставить на место 2 после аккорда. Но смотрю первое место освободилось
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:04

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Убиб це хто такі?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:35

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Investor_K написав:Убиб це хто такі?
УкрБудІнвестБанк
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:41

Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну

Я аж перекрестился.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:02

Любителі екзотики :))))
root
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 00:36

  mustbe написав:Просьба: при информировании об изменении условий - указывать источник информации


Ок, можна додати в таблицю ставки по Альянсу: 2,75% у USD та 2,50% у EUR

https://bankalliance.ua/deposits/currency
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 06:42

  Ромасик написав:Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я хотел его поставить на место 2 после аккорда. Но смотрю первое место освободилось

В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд
2. РВС банк
3. Укрбудинвест
4. Альянс
и т.д.
Их цель - не комиссии, а максимально привлечь народ. Еще недавно в этом списке был "Сич" (мир его праху!).
И хоть я сам в начале августа открыл депо в "Аккорде", но... это, ИМХО, большой риск и надо учитывать. Эти банки (ну, за исключением, разве что, "Аккорда", помня, кто его хозяин) могут пустить под нож в один момент.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 06:52

  Искатель написав:В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд

Как я понимаю, вчерашний подъём курса обмена для депо выше уровня практически всех банков - это для набора депозитной базы самое то? Чудны дела коммерческие :roll:

Ну а большой риск в худшем случае потерять их накрутку сверх курса НБУ, по которому вернёт валюту ФГВФЛ - ну такое. Курс НБУ тоже могут поднять в любой момент. Хотя, чисто теоретически, могут и опустить на денёк и в этот момент прибить половину банков :mrgreen:
moveton
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Приватбанк

Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?
Vitalych-new
 
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