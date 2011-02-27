Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я хотел его поставить на место 2 после аккорда. Но смотрю первое место освободилось
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:33
Я буду проплаченным, сегодня открыл для себя убиб. Все так класно и неожиданно на шару. Я хотел его поставить на место 2 после аккорда. Но смотрю первое место освободилось
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:04
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Убиб це хто такі?
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:35
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
УкрБудІнвестБанк
Додано: Пон 26 вер, 2022 19:41
Re: Клуб 50к - валютные депозиты за гривну
Я аж перекрестился.
Додано: Вів 27 вер, 2022 00:36
Ок, можна додати в таблицю ставки по Альянсу: 2,75% у USD та 2,50% у EUR
Додано: Вів 27 вер, 2022 06:42
В табличке у mustbe есть несколько банков, которые набирают таким образом депозитную базу, т.к. им надо перекрыть дорогой кредит рефинансирования:
1. Аккорд
2. РВС банк
3. Укрбудинвест
4. Альянс
и т.д.
Их цель - не комиссии, а максимально привлечь народ. Еще недавно в этом списке был "Сич" (мир его праху!).
И хоть я сам в начале августа открыл депо в "Аккорде", но... это, ИМХО, большой риск и надо учитывать. Эти банки (ну, за исключением, разве что, "Аккорда", помня, кто его хозяин) могут пустить под нож в один момент.
Додано: Вів 27 вер, 2022 06:52
Как я понимаю, вчерашний подъём курса обмена для депо выше уровня практически всех банков - это для набора депозитной базы самое то? Чудны дела коммерческие
Ну а большой риск в худшем случае потерять их накрутку сверх курса НБУ, по которому вернёт валюту ФГВФЛ - ну такое. Курс НБУ тоже могут поднять в любой момент. Хотя, чисто теоретически, могут и опустить на денёк и в этот момент прибить половину банков
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:05
Приватбанк
Я правильно розумію, що тут конвертаційний депо відкривається тільки в Приват24 по курсу 37,45 і всі комісії / витрати вже включені у нього ?
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