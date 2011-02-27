..с просветленным менагером!
А то менагер с кондуитом может не ту стр. прочитать
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:59
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:04
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:06
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:08
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Можна й через касу попонити за номером рахунку В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.
Якщо гроші на рахунку в іншому банку й там СЕП безкоштовний, то можна відправити СЕП на рахунок В5, VeryCard, депозит Ощадний (з Ощадного потім на Платівку) і потім оформлювати онлайн.
Якщо переказувати за номером картки ТАС, то прийдеться очікувати проводки за рахунком...
Для оформлення валютного депо на рахунку ТАС/izi повинно бути на 1 копійку більше від суми, яка спишеться на депо.
Додано: Нед 29 січ, 2023 21:43
Верно. На карту, выбранную при отмене пролонгации. Обычно выбирают КДВ, но можно и на универсальную. Хозяин - барин.
Как на любую карту украинского банка: СЭП переводом на её счёт. Номер счёта можно посмотреть в разделе этой карты в Приват24 для физиков: самая левая картинка из четырёх - "реквизити картки" и там "Український банк".
Додано: Нед 29 січ, 2023 22:46
Долар по 4 грн
Я не понимаю как вас сюда вообще пустили. Доллар по 4 грн - и мы в огромном пролёте. Прекращайте пугать местное еврейство, срочно меняйте на Доллар по 44 грн
И так Денег нет
|