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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 бер, 2023 11:25
Долар по 4 грн написав:
18% ставка годовых.Сумма депозита - 100 000,00 грн., срок 3 месяца
Доход до оплаты налогов + 4 537,00 грн
Налог на доход (18%)
- 817,00 грн
Военный сбор (1,5%)
- 68,00 грн
Итоговый доход депозита за вычетом налогов
3 652,00 грн.
Какие карусели????
При выборе финансовой бумаги сравнивают всегда пары параметров: доходность и риск финансовой бумаги. А Вы сравниваете одну доходность. Сравнивать доходность долларовых и гривневых депозитов некорректно. За 25 лет гривна к доллару обесценилась в >20 раз. Вы же не сравниваете доходность депозита и доходность акций, например.
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Сергей Пр
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:29
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Сергей Пр
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:44
Economist написав: FinTech написав:
В Аккорде уже 19% на 3мес.
Більшість банків, які луснули, пропонували перед ліквідацією аномально високі відсотки. Варто задуматись.
Есть такое, но думаю, что не сеичас.
1. вряд ли что-то будет с Аккордом в ближайшее время (хотя никто не застрахован)
2. тут он скорее один из первопроходцев под депо сертификаты 25% с 7апр (по логике остальные должны подтянуться, если не вовсе перегнать со ставкой 19+%)
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FinTech
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:46
Navegantes Юнекс Банк
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:47
Snower У меня есть сейчас свободных 300к грн. Пока не вижу смысла их каруселить.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:48
FinTech Есть такое!
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:49
angra
Вы верите в курс 39,3 летом???
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:01
Долар по 4 грн написав:angra
Вы верите в курс 39,3 летом???
Летом - нет, а где-то с середины осени да.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 12:09
Долар по 4 грн написав:angra
Вы верите в курс 39,3 летом???
А багато хто у січні вірив, що в кінці березня побачимо <38? Наразі в Україні з курсом може трапитись будь-яка катавасія ;(
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Alien
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