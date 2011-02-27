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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 05 гру, 2023 18:46
kuzmich написав: mogicanin1986 написав:
Поспілкувався з підтримкою Глобуса, вони стверджують, що якщо оформляти саме в додатку конвертаційний доларовий депозит на 93 дні то комісії немає за конвертацію, в таблиці чомусь вказана комісія 1,4%
да, в таблице устаревшая инфа, когда еще онлайн открытия не было. Сейчас комиссия 0. Открытие возможно только в рабочие дни с 8 до 16
В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет. Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.может я конечно не туда смотрю
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Яша
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Додано: Вів 05 гру, 2023 18:55
Яша написав:
В таблице указано,что возможно открытие онлайн евро.по факту нет.
Непонятно откуда с таблице курсы берутся еврогривна для 200т.
может я конечно не туда смотрю
Где вы видите, что в Глобусе200 есть евро онлайн ? Скрин покажите.
А курс - берётся из сообщений юзеров, меняю его руками при поступлении информации
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mustbe
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Додано: Суб 09 гру, 2023 17:46
Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )
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1finanсier
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Додано: Суб 09 гру, 2023 18:38
1finanсier а чего так сразу? Эти депики- норм тема для покупки недорогого доллара ..
Барыжить не выйдет, как некоторые делали раньше
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Andrey2512
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Додано: Суб 09 гру, 2023 21:41
1finanсier написав:
Хто останній вийде з цієї теми, то вимкніть світло )
Штирлиц
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Investor_K
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Додано: Суб 09 гру, 2023 23:04
Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?
Хочу депик закинуть.
В клиринговом не могу найти курс на сайте
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Andrey2512
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:18
Andrey2512 написав:
Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?
Хочу депик закинуть.
В клиринговом не могу найти курс на сайте
См. моб.приложение: $ - 36,84; евро - 39.90. Обмен с открытием 3-х мес.депозита (ставите соответствующую птичку при открытии) через моб.приложение.
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Ltava
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Додано: Нед 10 гру, 2023 00:28
Andrey2512 написав:
Кліринговый дом или Рада - актуальные курсы?
Да
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mustbe
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