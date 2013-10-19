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Депозиты в других валютах
(рубль, франк, фунт)

Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Суб 01 лис, 2014 20:48

Re: Приватбанк

Заметил на сайте Юникредита:
Повідомляємо Вам, що на виконання вимог Закону України "Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України" від 12 серпня 2014 року № 1636-VII (набув чинності 27.09.2014р.), заборонено відкриття нових та поповнення діючих вкладів фізичних осіб у російських рублях.

Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков? Просто у некоторых на сайтах еще остались предложения.

3) залучення на території України вкладів (депозитів) та/або надання позик (кредитів), виражених у валюті держави-окупанта, забороняється;
Malky
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Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2014 09:20

  Malky написав:Я правильно понимаю, что это касается всех украинских банков?

Да, с 27.09.2014 вклады в рублях похоже нигде не оформляются. Уже и на сайтах банков вроде нигде не осталось предложений (тут указаны ставки для вкладов, оформленных до 27.09).
sola
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2014 10:52

Re: Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)

Уже в курсе, просто убрали возможность редактировать старые сообщения на форуме :(
Malky
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Повідомлення Додано: Пон 20 лип, 2015 11:03

Кстати ПИБ открывает Доходный в рублях и платит 3%
sola
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2019 17:18

Шановні, а зараз можна десь відкрити депозит в фунтах стерлінгів? Дякую.
AleksML
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 06:19

AleksML

У Укрэксимбанка есть карта в фунтах с накопительной частью под 0,1%
https://www.eximb.com/ua/business/pryvatnym-klientam/pryvatnym-klientam-platizhni-kartky/karty-visa-u-funtah.html
leriy_dyachenko
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:59

Re: Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)

Прочитав, що останнім днем ​​обігу старих паперових банкнот номіналом 20 та 50 фунтів стане 30 вересня 2022 року. Після цього вони перестануть бути законним платіжним засобом:

https://www.epravda.com.ua/ukr/news/2021/06/24/675307/

Зібрав через гарну назву з двох слів: "фунт стерлінгів", яку читав у книгах, і через картинки на них, деяку кількість купюр.

Якщо хтось знає, скажіть, будь-ласка, чи можна не втратити ці гроші. Судячи з усього, на даний момент немає можливості у банках України покласти їх на депозит, щоб потім обміняти на нові – пластикові, як зазначається, купюри. Щоб гроші не перетворилися на папір, як це вже сталось з декількома купюрами 5, 10 фунтів стерлінгів, які зібрав з тієї ж причини, але не знав про їх скасування в Україні, бо у той час свідомість була затуманена токсинами і не звертав уваги на такі важливі для моїх декількох вже папірців з написом 5, 10 фунтів, новини. Нереальні відвідування Великобританії та обмін у пункті обміну валют, прошу не пропонувати, через значну для мене вартість і того і іншого.
tfkzpm2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 06:52

Вопрос к знающим о финансах всё

Около 5-6 лет назад покупал красивые разноцветные купюры из-за двухсложного названия: фунт стерлингов, потому что читал о них в красивых детских разноцветных книгах о средних веках. Всего у меня оказалось купленными несколько сотен фунтов в соотношении 1.40-1.42 за 1 доллар США. Теперь меня вынуждают их продать по 1.15 в соотношении за 1 доллар США. Ведь депозитов в банках Украины в фунтах нет, а бумажные их купюры отменяют в сентябре 2022 года. Еще несколько сотен фунтов в разноцветных купюрах я потерял, пребывая в очень засорённом разными токсинами сознанием, то есть в очень плохом для человека состоянии.

Эти деньги очень существенны для моего существования.

Не могли бы знающие о финансах всё, посоветовать: как быть в этом случае умственно отсталому - мне.
tfkzpm2
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