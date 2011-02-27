Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное
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Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18
Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50
Re: Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>
viewtopic.php?p=5759482#p5759482
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Додано: Сер 25 вер, 2024 10:40
в таблиці помилка
у КомІн Банка немає ніякої 1% комісії
зняття з поточного після 3_міс._конвертдепо
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:50
в МТБ конверт $ 41.40 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з фактично найкращим на момент курсом вийти в долар
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:18
Сегодня в банках по оконч. дела может пощипать фин. мон. откуда дровишки. Поэтому лучше купить у.е. в обменнике. Вообще политика банков стала напрягать - если на депозит, то всё ОК, а по окончанию - проверка.
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