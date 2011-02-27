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Клуб 200к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 20 сер, 2024 12:18
flysoulfly написав:
:) Пишні оратори наполегливо пропагандують зворотнє
Они точно личным примером это делают? Смутно припоминается обратное
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Додано: Чет 22 сер, 2024 08:50
Тож, продовження теми гривня VS долярчики тут >>>viewtopic.php?p=5759482#p5759482
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Додано: Пон 23 вер, 2024 15:32
MТБ $ конвертдепо на 3 міс. обіцяють 1,9%
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flysoulfly
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Додано: Сер 25 вер, 2024 10:40
в таблиці помилка
у КомІн Банка немає ніякої 1% комісії
зняття з поточного після 3_міс._конвертдепо
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Додано: Чет 26 вер, 2024 11:18
flysoulfly написав:
в МТБ конверт $ 41.40 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з фактично найкращим на момент курсом вийти в долар
Сегодня в банках по оконч. дела может пощипать фин. мон. откуда дровишки. Поэтому лучше купить у.е. в обменнике. Вообще политика банков стала напрягать - если на депозит, то всё ОК, а по окончанию - проверка.
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:14
в МТБ конверт $ 41.30 - тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар
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Додано: Чет 26 вер, 2024 12:23
flysoulfly написав:
в МТБ конверт $ 41.30
- тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар
На сьогодні мабуть так. А дешевше не знайшли?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 17:51
flysoulfly написав:
в МТБ конверт $ 41.30
- тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар
З ними дистанційно можливо почати роботу?
Чи починати треба з походу до відділення?
До відділень неблизько..
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Додано: Чет 26 вер, 2024 19:03
Hotab написав: flysoulfly написав:
в МТБ конверт $ 41.30
- тобто, з урахуванням 1.9% за тримісячне депо, - це банк з найкращим на момент курсом вийти в долар
З ними дистанційно можливо почати роботу?
Чи починати треба з походу до відділення?
До відділень неблизько..
А ви де?
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Додано: Чет 26 вер, 2024 19:42
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«А я-на.. а я-на морі»..
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