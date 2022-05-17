Про це йдеться в повідомленні НБУ.
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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:27
Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют...
Пропонуємо до обговорення:
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Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют на вулицях
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:28
интересно, те которые вместо 41,20 ставят 40,12 такими вытянутыми шрифтами тоже относятся?
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:33
русская демократия и к нам пришла
Додано: П'ят 29 лип, 2022 19:44
Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..
Следующий этап...
Кассиры в обменках будут обязаны показывать курс только из-под полы или сообщать о нем клиенту тихим шепотом.
Вывески "обмен валют" также следует заменить на что-то менее смущающее нервного пересичного. Например: на "Сортировка мусора" или "Мобилизационный пункт".
Додано: Суб 30 лип, 2022 07:54
Re: Обмінникам заборонили розміщувати дані про курси валют..
То що спекулянти вже знову вороги народу?
Ринок це попит-пропозиція - один згоден продати, а другий згоден купити. Якщо ціна не ринкова то угода не відбувається, клієнт піде туди де йому краще.
Тож коли в Приваті стоять неринкові ціни, а обмінка ставить ринкові, куди піде клієнт?
Додано: Суб 30 лип, 2022 08:11
Пора как недавно по паспортам продавать и желательно теперь усовершенствовать с налоговой декой про доходы.
Базарные меняла сейчас потирают руки и готовятся к броску кидалово. У них курс на лбу будет выбит))
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