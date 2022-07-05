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Xiaomi може відмовитись
від компактних смартфонів

Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:22

Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Учасники різних форумів постійно скаржаться на те, що виробники практично не випускають компактних смартфонів, особливо у флагманському сегменті.

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Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 17:22

Посмотрел на размер экрана этого Xiaomi 12S - 6.28". Интересно, сколько ж нонче тогда у полноразмерных смартфонов? 10"? Или уже 14"?
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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