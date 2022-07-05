Учасники різних форумів постійно скаржаться на те, що виробники практично не випускають компактних смартфонів, особливо у флагманському сегменті.
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Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів
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Додано: Суб 30 лип, 2022 17:22
Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів
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Xiaomi може відмовитись від компактних смартфонів
Додано: Суб 30 лип, 2022 17:22
Посмотрел на размер экрана этого Xiaomi 12S - 6.28". Интересно, сколько ж нонче тогда у полноразмерных смартфонов? 10"? Или уже 14"?
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