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За яких умов можна паркуватись на тротуарі
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:35
Faceless написав: Примат написав: Oleg78Les написав:
Є роз'яснення Верховного суду, про те, що дія знаку розповсюджується не тільки на проїжджу частину, але й на всі елементи дороги, в т.ч. на тротуар.
тротуар это элемент дороги?
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?
1.10Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
автомобільна дорога, вулиця (дорога)- частина території, зокрема в населеному пункті, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів та обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.
как раз тут в определении и указано, что это не элемент дороги, а дорого до края тротуара только
Но "юристам" виднее15.10 ПДР України краєм тротуару є зовнішній бік тротуару, що знаходиться біля дорожньої полоси для руху транспортних засобів
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:46
Примат написав:
как раз тут в определении и указано, что это не элемент дороги, а дорого до края тротуара только
Но "юристам" виднее15.10 ПДР України краєм тротуару є зовнішній бік тротуару, що знаходиться біля дорожньої полоси для руху транспортних засобів
Вас це дивує, що по справам схожими між собою як 2 краплі води, виносяться різні ухвали?
Але Ви читаєте тільки те що хочете. А те що написане до цього "Суд звертає увагу на те, що за диспозицією
п.п. «в» п. 15.10 ПДР України..." почитайте уважно те рішення суду, там сказано на якому краю тротуару діє п.15.10 (а країв у тротуару виявляється два), там ніде не сказано, що тротуар не елемент дороги.
А ще можна відкрити ПДР і прочитати:
1.10 Терміни, що наведені у цих Правилах, мають таке значення:
тротуар — елемент дороги
, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини або відокремлений від неї газоном;
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:54
Примат написав:
тротуар это элемент дороги?
Как много я еще не знаю в этой жизни. А если гараж у дороги, то в гараже также нельзя парковаться?
Вот так и выясняется кто в автошколу ходил, а кто права купил, даже не читая ПДД. То, что тротуар и обочина - это элемент автомобильной дороги (или просто дороги) вбивают на первом же занятии и потом многократно напоминают. А то, где машины ездят, называется "проезжая часть".
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