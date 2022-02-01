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Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 31 лип, 2022 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Архітектурна студія Skidmore, Owings & Merrill розкрила подробиці про свій масштабний проект штаб-квартири для компанії Alibaba (власник Aliexpress) у Шанхаї. Зовнішній вигляд будівлі нагадує величезну хмару з Minecraft.
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Додано: Нед 31 лип, 2022 09:30
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